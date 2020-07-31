Специалисты из Высшего совета по научным исследованиям Испании ведут разработку противовирусного спрея для полости рта, который в случае успеха сможет остановить распространение коронавирусной инфекции.

Спрей использует биомолекулы (полисахариды) для имитации клеточной поверхности, куда присоединяется COVID-19, и может перехватить его и остановить распространение инфекцию.

«Считается, что коронавирус сначала поражает полость рта и глотку. Спрей после использования создаст барьер. Вирусные частицы в результате потеряют свою заразительную способность», — говорится в сообщении на сайте Высшего совета по научным исследованиям Испании.

Отмечается, что если человек уже заразился, использование спрея может поспособствовать уменьшению тяжести инфицирования.

Minval.az