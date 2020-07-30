Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Как удалось установить, в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды.

Кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее американские ученые выяснили в ходе экспериментов с ультрафиолетовым излучением, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.

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