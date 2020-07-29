В среду, 29 июля, стартовало совместные азербайджано-турецкие широкомасштабные тактические учения с боевой стрельбой. Учения с участием сухопутных сил пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а с участием военной авиации — с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Учения, в которых принимают участие сухопутные войска и военно-воздушные сил двух стран, а также, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, военная авиация и средства ПВО двух стран, вызвали серьезную обеспокоенность у российского сателлита – Армении.

Так, министр обороны страны-оккупанта провел в среду встречу с послом России Сергеем Копыркиным, а начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян – с послом США Линн Трейси. На всех встречах особое внимание армянская сторона уделила беспрецедентным учениям Азербайджана и Турции. Тоноян в разговоре с российским послом заявил, что армяно-российская группировка войск «готова противостоять» Азербайджану и Турции. Что ответил на это Копыркин – пока неизвестно. На официальном сайте российского посольства в Ереване на момент написания данной заметки не был размещен релиз о визите посла в министерство обороны Армении.

Во второй половине дня Тоноян, которого некоторые эксперты считают инициатором военной агрессии Армении против Азербайджана в товузском направлении, пожаловался французскому послу Джонатану Лакоту, что Азербайджан и Турция проводят совместные военные учения. Он отметил, что армянская сторона «будет внимательно следить за ходом учений и дальнейшим развитием событий».

Лакот, согласно сообщению оборонного ведомства Армении, подтвердив роль Франции как посредника в исключительно мирном урегулировании конфликта, «высоко оценил» «сбалансированную» обстановку в Армении, «лишенную националистических акцентов и проявлений».

Minval.az