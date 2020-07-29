Разработанная центром имени Гамалеи российская вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа и может стать доступна гражданам уже 15-го числа. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правительстве.

По данным агентства, препарат передан на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После этого соответствующие документы поступят в Минздрав. Еще пять-семь дней потребуется на проверку в Росздравнадзоре. «После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — сказал собеседник «Интерфакса».

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев говорил, что массовое вакцинирование населения желательно начинать не раньше 2021 года, потому что на полноценную проверку препарата потребуется примерно полгода. Он предположил, что имеет смысл сначала привить россиян из группы риска, например, врачей.

Minval.az