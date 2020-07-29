Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии еще на две недели продлить карантинные меры для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду по итогам совещания по вопросам стабилизации эпидемиологической ситуации.

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», — говорится в сообщении.

Ранее на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля ввести ряд дополнительных карантинных ограничений, которые действуют до 2 августа.

Minval.az