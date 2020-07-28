Instagram обвинили в масштабной слежке за своими клиентами. Странную активность заметили владельцы iPhone, установившие новую — пока еще пробную — версию операционной системы.

В нее включили функцию оповещения о работающей камере или микрофоне. После чего сотни пользователей тут же обратили внимание, что индикатор стал срабатывать даже в то время, когда они просто листали ленту и не собирались делать фото.

Представители Instagram поспешили оправдаться, назвали ситуацию ошибкой и пообещали все исправить.

Minval.az