Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью РБК премьер-министр страны-оккупанта Армении Никол Пашинян. Отметив это, глава армянского правительства указал на то, что все перечисленные претензии «несостоятельны».

18 июля в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян написала обращение к армянской власти. «В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России <…> Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе», — перечислила она. Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении. «После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть», — заключила она.

«Армения не признала еще независимость Нагорного Карабаха (азербайджанские земли, оккупированные армянскими бандформированиями — ред. ). Это означает, что мы не защищаем Нагорных Карабах? Нет», — важно отметил премьер страны-оккупанта, комментируя первый тезис.

Комментируя претензии по аресту бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя в 2008 году, Пашинян отметил, что не отдельные политики являются союзниками России, а весь армянский народ.

«В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер — это армянский народ. Это очень важный нюанс», — сказал премьер.

По его словам, очень многие деятели в течение долгого время представляли себя в качестве единоличного союзника России, но союзник России — армянский народ». Отвечая на претензию по поводу работы некоммерческих организаций, глава правительства Армении напомнил, что они начали работать много раньше его прихода к власти в 2018 году. «Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?» — отметил Пашинян.

Minval.az