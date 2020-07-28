Турция и Украина обсуждают вопросы совместной разработки и начала производства ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, называемых «убийцами» российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», сообщает «Интерфакс-Украина».

«Обсуждается совместная разработка еще более мощных систем и даже производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве», — сказал посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь» российского производства

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