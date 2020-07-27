Президент Беларуси Александр Лукашенко счел выборы вторичными по сравнению со сбором урожая. Об этом он заявил во время рабочей поездки по Минской области, сообщает БЕЛТА.

«Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы — это уже вторично», — акцентировал внимание Лукашенко.

Он отметил, что кто бы ни был на посту президента, хлеб белорусам будет нужен всегда: «И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы».

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