Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского ставропигиального женского монастыря (находится в районе станции метро «Таганская» в Москве) игуменью Феофанию (Мискину) на продажу находящегося в ее владении автомобиля Mercedes Benz S-класса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда, передает РБК.

«Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — говорится в сообщении.

Легойда также отметил, что Кирилл уже не раз обязывал всех священнослужителей «не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители».

О том, что Феофания, которая несколько лет назад руководила построенными по программе РПЦ столичными гостиницами «Покровская» и «Даниловская», приобрела Mercedes за 9,5 млн руб., в середине июля сообщило издание «Открытые медиа». Оно утверждало, что машина принадлежит игуменье с 2016 года.

В 2017 году Легойда в интервью телеканалу RTVI рассказывал о том, что сам Кирилл не ведет роскошный образ жизни, а все разговоры о его благосостоянии «пусты». При этом он признал, что «не все священники нравственно безупречны, так как они не падают с неба».

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