В Узбекистане глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов перед брифингом, посвященном борьбе с коронавирусом, раздал журналистам по 5 миллионов сумов (около 500 долларов), пишет узбекская служба Радио Свобода.

В пресс-службе областной администрации журналистам сказали, что это «подарок хокима» по случаю Дня работников печати и средств массовой информации, который отмечают в стране 27 июня. Информацию изданию подтвердили несколько андижанских журналистов.

«Мы пришли в областную администрацию, перед началом брифинга всем собравшимся журналистам раздали по 5 миллионов сумов. Сказали, что это «подарок хокима». А в конце брифинга хоким раздал всем журналистам номер своего телефона и попросил обращаться к нему в случае возникновения какой-либо проблемы», – рассказал журналист, который пожелал остаться неизвестным.

Корреспондент андижанского телеканала MY5 Акмаль Муйдинов сообщил, что на брифинг пришли около 20 журналистов. «Мы взяли эти деньги в качестве подарка хокима», – сказал он.

Пожелавший остаться неизвестным журналист из Андижана считает раздачу денег представителям СМИ конфликтом интересов. По его словам, в День работников печати и СМИ Узбекистана глава области уже дарил журналистам и блогерам подарки.

«Как это можно понять? Разве это не является попыткой подкупа журналистов? – сказал он. – Если у хокима Андижанской области так много денег, то почему бы ему не раздать их беднякам?! Вас стошнит, если посмотрите передачи андижанского телевидения, потому что журналисты день и ночь хвалят главу области. Конечно, они будут хвалить его после таких подарков!»

Узбекской службе Радио Свобода не удалось связаться с пресс-службой администрации Андижанской области, чтобы получить комментарий.

По данным издания, глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов и ранее дарил дорогие подарки – деньги и автомобили – футболистам команды «Андижан», сборщикам хлопка, поэтам и танцовщицам.

Пользователи соцсетей спрашивали, откуда у чиновника столько денег. На это Абдурахманов заявлял, что «дарит подарки не кому попало, а своему народу», на вопрос об источниках финансирования хоким предпочитал не отвечать.

Minval.az