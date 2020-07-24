Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно, сообщает портал WABetaInfo. Портал подчеркнул, что эта функция пока находится в стадии разработки.

Портал пояснил, что, когда эта функция будет доступна пользователям, то у них появится специальный раздел Linked Devices («Привязанные устройства»). В нем пользователь сможет добавить новое устройство.

Там также будет показывать все гаджеты, под одной учетной записью в WhatsApp.

Когда функция станет доступна пользователям, пока не сообщается.

Ранее разработчики начали тестировать функцию в WhatApp, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Функция, по информации портала WABetaInfo, находится в стадии альфа-тестирования.

Minval.az