Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.

«Вирус не выбирает должности. Он, к сожалению, очень опасен. Пока непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю», — сказал Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК), отвечая на вопрос, как получилось, что он заболел.

Комментируя слова ведущего о том, что ему удалось быстро выздороветь, премьер назвал процесс своего излечения «непростой историей».

«Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается «быстро вылечился», — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс», — добавил он.

При этом глава правительства заметил, что, как только стал себя лучше чувствовать, сразу вернулся к работе.

«Хочу сказать, что огромную роль в том, что Вы назвали быстрым выздоровлением, сыграли врачи», — сказал Мишустин.

Премьер признался, что трепетно относится к врачам, так как его мать была медицинской сестрой, и он с детства был окружен медицинскими работниками. «Больше того, я даже собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль была», — рассказал Мишустин.

Он поблагодарил всех медиков, помогающих бороться с COVID-19. «Дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи», — добавил Мишустин.

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