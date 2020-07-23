В Армении стартовали учения подразделений Объединенной системы ПВО с участием военных Армении и России. Как сообщила пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян, «основная задача мероприятия – изучения методов эффективной борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками противника».

«В ходе тренировок будут разработаны новые формы борьбы с БПЛА, с целью усовершенствования системы противодействия им», — говорится в сообщении.

Как сообщается, к занятиям подключены основные командиры расчетов армянских и российских зенитно-ракетных комплексов, истребительной авиации, а также всех подразделений зенитно-артиллерийских средств ВС Армении.

Minval.az