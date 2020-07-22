Вечером 22 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «X-55», предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении села Агдам Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе.

Очередной БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана, сообщает МО АР.

Следует отметить, что это 3-й вражеский БПЛА, уничтоженный за последние два дня.

Minval.az