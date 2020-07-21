МИД Грузии не собирается комментировать очередную статью в азербайджанских СМИ о доставке оружия из Сербии в Армению через территорию страны. Об этом замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия заявил телеканалу «Рустави 2».

Подчеркнув стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией, замминистра сказал, что с азербайджанской стороной существует высокий уровень контактов по всем важным вопросам: «Мы постоянно находимся на связи с азербайджанскими коллегами и друзьями по всем важным вопросам и проводим обсуждения».

Вчера МИД Грузии заявил, что распространенная азербайджанскими СМИ информация о доставке минометов в Армению через Грузию не соответствует действительности.

Minval.az