В социальных сетях распространились видеокадры того, как житель Бинагадинского района столицы, блогер Гулиев Руслан Яшар оглу (1997 г.р.) бесцельно потратил выделенное ему единовременное социальное пособие в 190 манатов. Получив 190 манатов от государства в третий раз, молодой человек купил на эти деньги большое количество арбузов, которые затем разбил и растоптал ногами

Комментируя инцидент, завотделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов заявил, что решения по обращениям, поступающим по вопросу получения единовременной выплаты, принимаются без волокиты, связанной с необходимостью контактов между должностными лицами и гражданами, без изучения условий жизни граждан непосредственно на местах, а на основании информации, имеющейся в электронных информационных системах различных государственных учреждений..

«Список получателей публикуется на сайте Министерства, чтобы обеспечить прозрачность и создать условия для общественного контроля за процессом. Наша цель здесь заключается в выявлении тех, кто, на самом деле, не нуждается в этих 190 манатах, но получает социальную помощь, пользуясь своим правом, и чтобы такие граждане стали объектом сурового общественного порицания.

При рассмотрении поступившего 9 апреля этого года обращения Руслана Гулиева о единовременной выплате было установлено, что он соответствует критериям для получения этих средств. На его имя не оформлено трудового контракта, VÖEN, автомобиля и какого-либо другого имущества. По этой причине ему была назначена выплата.

В то же время мы решительно осуждаем поведение Р.Гулиева, получающего единовременную выплату на законных основаниях. Его поступок свидетельствует о том, что он ведет праздный образ жизни. Общественность страны должна решительно осуждать такие факты. Задача молодежи — приносить пользу своему народу», — сказал Талыбов.

Minval.az