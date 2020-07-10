Правительство и местные исполнительные органы Казахстана выделят 150 млрд тенге (более $365 млн по текущему курсу) на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Правительство и регионы выделят 150 млрд тенге на решение неотложных вопросов в борьбе с пандемией. Основная задача — обуздать уровень коронавирусной инфекции, остановить ее распространение и добиться значительных результатов в лечении больных», — приводит «Интерфакс» слова Токаева, сказанные им на расширенном заседании правительства в режиме видеоконференцсвязи.

Minval.az