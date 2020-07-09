Самой богатой партией в Грузии в настоящее время по-прежнему является правящая «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

По данным неправительственной организации Transparency International Georgia за 2019 год, среди 19 партий, у которых в доходах или расходах значится сумма более 100 тыс лари, «Грузинская мечта» остается самой богатой партией. На ее счету почти 10 млн лари ($3,3 млн).

В общей сложности в 2019 году доход 19 партий составил 20 739 364 лари. Почти половина этой суммы (9 502 653 лари) поступила на счета правящей партии.

Также в тройку партий с высоким доходом вошли «Альянс патриотов Грузии» (1 676 618 лари) и «Европейская Грузия» (1 643 099 лари).

При этом 59% от общего дохода, полученного партиями (12 301 675 лари), — госфинансирование, а 41% (8 437 689) — пожертвования частных лиц, пишет Sputnik Грузия.

Только одна из 19 партий — «Лело»- не получила госфинансирования, так как была создана в прошлом году и не участвовала в выборах.

Minval.az