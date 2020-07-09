В настоящее время Беларусь испытывает самое сильное давление за все время своей независимости, заявил президент страны Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, сейчас «переплелись» четыре «пандемии»: непосредственно пандемия новой коронавирусной инфекции, а также углеводородная, экономическая и информационная «пандемии». Президента цитирует БелТА.

Кроме того, это наложилось на политические события в Беларуси, в том числе на выборы главы государства, которые должны пройти 9 августа текущего года.

Minval.az