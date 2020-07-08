Бизнесмен Борис Березовский хотел обвенчаться в Грузии с любимой женщиной, об этом в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону рассказал экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Свадьбу пытались устроить во время одного из визитов Березовского.

«Мы в два часа ночи пьем, и он говорит: «Вот эта девушка. Я хочу на ней жениться. Вы можете мне устроить?» Ну я же гостеприимный хозяин – правильно? «Ну ладно, давай собирать свадьбу». Моя секретарша стала ее свидетельницей, должна была быть. Наш депутат стал его свидетелем. Он говорит: «Только церковная свадьба». – «Иди договорись с епископом местным». И он пошел. Был епископ такой Димитрий. В три часа ночи ему позвонили в дверь, тот открыл дверь, видит – сам дьявол во плоти, Березовский стоит. Такое было про него представление тогда», – отметил Саакашвили.

По его словам, священник открыл главный храм, чтобы обвенчать российского бизнесмена.

«Уже накрыт стол на бульваре. Очень теплая, приятная ночь, уже перерастающая в утро. Их уже ведут к алтарю (я, правда, на свадьбу не пошел, чтобы особенно в камеру не попадать), и она говорит: «Я без своих родителей из Поволжья никуда». В последний момент просто сбежала. Ну, такие истории тоже бывают», – рассказал экс-президент Грузии.

Minval.az