Лефортовский суд Москвы арестовал советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который подозревается в госизмене.

«Избрать Сафронову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 30 суток, до 6 сентября», — цитирует РИА Новости судью Сергея Рябцева.

Защита заявила, что будет обжаловать арест.

Адвокат Сергей Бадамшин, коллега которого работает над этим делом, заявил, что обвинение Сафронову планируют предъявить в понедельник, 13 июля.

Minval.az