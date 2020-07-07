Никол Пашинян пришел к власти не в результате революции, а в результате переворота. Революция — это смена ценностей, а нынешнее качество управления опасно, страна день ото дня движется назад.

Как пишет армянский интернет-портал «Терт.ам», такое мнение в ходе передачи «Вопрос дня» на телеканале «ArmNews» высказал бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

«Наша страна огорожена, она постепенно умирает», — отметил он.

«Целью чрезвычайного положения является запрет митингов. Если народ хочет совершить настоящую революцию, то пусть они требуют своих демократических свобод. Пашинян — популист, и поэтому наша борьба потерпела фиаско», — заявил Багратян.

По словам Гранта Багратяна, пандемия приведет к массовой армянской резне, реальное число смертей уже превысило тысячу, а сотни смертей не зарегистрированы. «Это геноцид. Если инфицирование у нас было бы по средним мировым показателям, то у нас должно было быть 5000 больных, но у нас 30000. Пашинян думает о будущем суде, который неизбежно произойдет, они сядут на 20-30 лет», — подчеркнул он.

По словам бывшего премьер-министра, сегодня в Армении существуют антироссийские настроения. Неясна, к примеру, причина отмены визита премьер-министра в Москву на парад.

«Многие чиновники выступают с антироссийскими заявлениями. Пашинян думает только о том, как использовать пандемию для усиления своей личной власти», — заключил бывший премьер.

Minval.az