Опубликовано видео удара молнии в 16-летнего вратаря российского клуба Знамя Труда Ивана Заборовского. Видео опубликовал Телеграм-канал Baza.

Как только футболист собрался ударить по мячу, в этот момент в него ударила молния. Экстренную помощь Заборовскому оказал тренер. Впоследствии игрока госпитализировали, отправив в реанимацию.

«Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его ввели в искусственную кому», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора клуба Игоря Майорова, грозы во время тренировки команды не было.



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