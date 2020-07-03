На самом деле пандемия коронавируса и предпринимаемые Оперативным штабом меры, согласно логике и здравому смыслу, должны были повлиять на ситуацию в столице в совершенно обратном порядке: люди должны были сидеть дома, город – дезинфицироваться, и так далее. Но все же – несмотря на предпринимаемые меры, в Баку по-прежнему есть очаги антисанитарии, причиной которой становятся сами граждане, приживающие в жилых массивах, забывающие (или не знающие) о таком понятии, как гражданская сознательность, порядочность и чистоплотность.

Сегодня речь пойдет о территории школы №286 (Ясамальский район), которую окружает большое количество жилых домов, жители которых пользуются территорий школы в качестве парка для отдыха. Понятно, что школьный садик – единственное место, где жители могут отдохнуть, подышать воздухом, вывести на прогулку детей. По утрам на территории школы можно наблюдать бегунов, велосипедистов, да и просто гуляющих до завтрака граждан, желающих утренним моционом укрепить здоровье.

Сама территория школы довольно большая, с садовыми участками, где растут самые разнообразные деревья: тополя, акации, ивы, кипарисы, ели, гранатовые деревья, около входа в здание школы администрация посадила кусты роз, за чистоту территории и за зеленые насаждения отвечали сотрудники технического отдела школы. Но из-за пандемии коронавируса во всех школах города остановились занятия, и потому из всего персонала в здании остаются охранники и иногда приезжает директор. Педагоги и технический персонал сидят дома – как того и требует борьба с вирусом. Но проблема в том, что жители домов, соседствующих со школой №286, дома сидеть не хотят, и превратили ухоженный школьный двор в самую настоящую мусорную свалку. И сегодня любой, кто придет в это некогда уютное место, наблюдает кучи битком набитых мусорных пакетов под стенами и на газонах, на асфальтовых дорожках – пластиковые бутылки и банки из под пива и энергетиков, горы семечковой шелухи, обертки от мороженого, шприцы и осколки стеклянной тары.

Еще она проблема — пробитая на территории школьного двора водяная труба. Проблема эта возникла еще в начале года, но Азерсу так и не локализовало ее. И с тех пор чистая питьевая вода утекает в никуда.

По словам охранников (по большей части людей пожилых), хоть школа и оснащена камерами, невозможно уследить за всеми, кто приходит в школьный двор, особенно по вечерам, когда количество народа, приходящего из соседних домов, вырастает в разы. А совсем недавно кто-то поджег газон, на котором были участки высохшей травы, в результате чего пострадали деревья, которые сегодня стоят, наполовину опаленные. Администрацией школы была вызвана пожарная машина, возгорание было быстро локализовано, но последствия остались.

Сотрудник Minval.az обратился с запросом в министерство экологии и природных ресурсов с просьбой помочь в решении проблемы, связанной с систематическим загрязнением экологии во дворе школы №286.

Как всегда, МЭПР отреагировал очень быстро. Прибывший на место событий сотрудник МЭПР Эльман Гулиев осмотрел территорию, поговорил с директором школы и составил акт, согласно которому администрация школы обязалась с завтрашнего дня принять меры для устранения мусора на территории школы и усиления мер по уходу за зелеными насаждениями (в частности, систематического полива, чтобы впредь не возникало пожаров).

До приезда сотрудников МЭПР автор этих строк побеседовал с жителями окрестных домов, и с удивлением услышал, что вокруг школы грязно, потому что администрация школы не убирает. Остается открытым вопрос: а, может быть, все же стоит вспомнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят? С другой стороны, технический персонал школы работает в том же режиме, что и весь коллектив: только во время учебного года. Понятно, когда школьники насорили, что-то поломали… Но разве обязана администрация школы убирать территорию за целым жилым массивом, жители которого превратили школьный двор в мусорную свалку? Кроме того, сейчас, во время пандемии коронавируса, уборщики школы не могут тратить драгоценные 2 часа, чтобы из отдаленных районов приезжать и убирать за жителями, мусорящими на территории школы.

Согласно Статья 266 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает нарушение законодательства о промышленных и бытовых отходах. Согласно 3-му пункту этой статьи, бросание отходов вне мусорных контейнеров карается штрафом в размере 50 манатов. И если каждого любителя засорять природу бытовыми отходами наказывать ударом по карману, это будет самой действенной мерой для них и им подобных. Кроме того, МЭПР выписывает довольно высокие штрафы за порчу деревьев, и если бы поймали того, кто спалил зеленые насаждения, то ему пришлось бы заплатить как минимум 4 тысячи манатов за свое злодеяние. Но в том-то и дело, что не поймали поджигателя. Поджег – и убежал.

Стоит отметить, что школьный двор – это своеобразный путь, сокращающий дорогу между жилыми домами. В противном случае придется идти вдоль загазованного шоссе или же огибать школу более длинной дорогой. Учитывая этот факт, администрация школы не закрывает ворота, ведущие к жилым домам, хотя имеет полное право эти ворота закрыть, так как школьный двор – не место для общественных гуляний, тем более – в период эпидемии коронавирусной инфекции (кстати, гуляний без масок, без соблюдения дистанции, и без предварительного посыла СМС). Отметим также, что патрулирование этого участка жилого массива – не активное, несмотря на тот факт, что Ясамальский район считается одним из самых зараженных, если патруль появляется на территории школы, то сарафанное радио срабатывает моментально: все разбегаются. Стоит только патрулю уйти – снова начинаются гуляния. Администрация школы закрывает глаза на этот факт, прекрасно понимая, что людей дома не удержишь, так или иначе выходить будут. Кроме того, ворота школы пару раз уже закрывались – опять же из-за мусорного фактора, но местные жители просили открыть обратно, так как школьный сад – это единственное место, заменяющее парк.

После сегодняшнего визита сотрудников МЭПР все школьные ворота, скорее всего, снова закроются, и уже до начала учебного года, когда пандемия разожмет свои цепкие холодные пальцы, сомкнутые на горле нашей страны. И жители сами будут виноваты в том, что их лишили единственного места отдыха, приближенного к дому. Потому что человеком оставаться нужно в любые времена, тем более — во время пандемии.

Яна Мадатова, фото автора

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