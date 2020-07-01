Счетная палата не проводит проверок в министерстве культуры. Об этом агентству Тренд сообщили в структуре.

«В последние дни некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы Счетная палата проводит проверки в министерстве культуры. Счетная палата провела аудит в министерстве культуры по деятельности министерства и подчиненных структур за 2017-2018 годы.

Министерство культуры официально заявляет, что Счетная палата не проводит никаких проверок в министерстве», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Счетная палата узнала о незаконной выплате Минкультуры таинственному российскому гостю.

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