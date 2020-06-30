Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, в настоящее время работающий на телевидении, может стать новым главным тренером сборной Азербайджана. Как сообщает The Sun, стороны ведут переговоры.

По информации источника, кандидатура 48-летнего Кина — приоритетная для Федерации футбола Азербайджана, однако от ирландца требуют принять решение в течение 48 часов.

Кин выступал за «МЮ» с 1993 по 2005 год. В качестве капитана ирландец привел «Юнайтед» к 9 крупным трофеям, что делает его самым успешным капитаном за всю историю клуба. В общей сложности Рой провел за «Красных дьяволов» 469 матчей и забил 51 гол.

Завершив карьеру, Кин работал главным тренером в «Сандерленде» и «Ипсвиче», а также был ассистентом Мартина О’Нила в сборной Ирландии (2013–2018 год) и «Ноттингеме» (с января по июнь 2019-го).

Minval.az