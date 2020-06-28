«Милан» победил «Рому» со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу, передает ТАСС.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев Анте Ребич на 78-й минуте. Для хорватского форварда этот гол стал восьмым в итальянском чемпионате. На 88-й минуте полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.

«Милан» взял реванш за поражение в первом круге турнира — в девятом туре чемпионата «Рома» дома победила со счетом 2:1.

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 28 игр, «Рома» располагается на пятой позиции, имея на счету 48 очков после 28 матчей. В следующем туре «Милан» 1 июля в гостях сыграет со СПАЛом, «Рома» 2 июля дома примет «Удинезе».

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