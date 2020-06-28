Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился воспоминаниями о выступлении команды на чемпионате мира 2018 года.

«В день матча с Испанией у моего сына был день рождения, и он праздновал его в ресторане недалеко от стадиона «Лужники». После победы Черчесов дал нам выходной, и я рванул к сыну. Мы расположились в отдельной зоне, а куча болельщиков на веранде праздновали победу над Испанией. Я один раз вышел из зала и попал на болельщиков. Женщина меня стала целовать, я серьёзно! Она была выпившая, накинулась на меня, остальные тоже стали обнимать, это было какое-то безумство. Но при этом я быстренько скрылся и попросил никому не говорить, что я здесь. В итоге я как-то пересидел в ресторане, и мы поехали домой», — приводит слова Самедова официальный сайт РФС.

Minval.az