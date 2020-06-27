Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско утверждают, что клетки зараженного коронавирусом человека превращаются в «зомбиподобные».

По данным исследования, после заражения клетки организма человека, как «зомби», следуют всем «инструкциям» вируса.

Вирус очень быстро распространяется по организму, что может вызвать боль во многих частях тела зараженного.

Один из ученых отметил в работе: «Это так зловеще, что вирус использует механизмы, чтобы заразить другие клетки, прежде чем он убьет свою клетку».

Ученый также подчеркивает, что COVID-19 при заражении организма ведет себя совсем по-другому, чем ранее известные вирусы. Как сообщает Los Angeles Times, исследователи полагают, что вирус для заражения может использовать разветвленные отростки нейрона – дендриты.

Minval.az