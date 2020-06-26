Доктор и телеведущий Евгений Комаровский продолжает радовать подписчиков советами на все случаи жизни. В этот раз он рассказал о необычном способе охладиться во время жары.

— Чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее. Смачиваем шарфик водой и после этого надеваем на шею, — объясняет врач.

По словам доктора Комаровского, для такого необычного способа спастись от жары подойдёт любой шарф. Но важно его плотно намотать вокруг шеи, как платочек. Температура воды тоже не имеет значения, подойдёт даже тёплая. Доктор объяснил, что летом нужно пользоваться шарфом, потому что именно зона шеи часто подвержена солнечным ожогам.

Minval.az