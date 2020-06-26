Учёные из Тайваня порекомендовали полоскать горло для профилактики COVID-19 и облегчения симптомов коронавируса.

«Уменьшение количества вируса в организме на начальной стадии может положительно повлиять на течение заболевания в целом, — цитирует медиков «Российская газета».

Они рекомендуют полоскать горло раствором поваренной соли, физраствором или просто водой.

Учёные отметили, что исследования показали повышенную активность коронавируса в первые дни заражения именно в горле: взятые мазки из горла показывают самую высокую концентрацию вируса.

Minval.az