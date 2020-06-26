Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Отмечается, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует SARS-CoV-2. Специалисты в ходе эксперимента обработали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп. Выяснилось, что при дозировке 5 мегаджоулей на квадратный сантиметр распространение коронавируса снижается на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мегаджоуля на квадратный сантиметр вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

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