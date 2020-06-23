Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович признался, что у него выявили коронавирус.

Об этом сообщает Associated Press.

Результат теста на коронавирус оказались положительным. Джокович узнал о заражении после участия в выставочном турнире Adria Tour.

Несмотря на вспышку заболевания на самих соревнованиях лучший теннисист мира отказался от тестирования. После этого Джокович вернулся в Сербию, заверив, что вся его команда пройдет обследование.

В апреле Джокович выступил против перспективы обязательного вакцинирования от COVID-19 для спортсменов, желающих принять участие в международных турнирах. «Если так сделают, мне придется принять серьезное решение», — заявил тогда он.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии «Большого шлема».

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