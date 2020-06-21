Самолет отложил посадку и ушел на второй круг из-за бегающей по взлетной полосе лисы. Об этом пишет РЕН.

Ситуация произошла в Петропавловске-Камчатском.

После самолет произвел посадку в штатном режиме. Лиса убежала за пределы аэропорта.

Minval.az