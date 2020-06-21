Самолет отложил посадку и ушел на второй круг из-за бегающей по взлетной полосе лисы. Об этом пишет РЕН.
Ситуация произошла в Петропавловске-Камчатском.
После самолет произвел посадку в штатном режиме. Лиса убежала за пределы аэропорта.
Самолет отложил посадку и ушел на второй круг из-за бегающей по взлетной полосе лисы. Об этом пишет РЕН.
Ситуация произошла в Петропавловске-Камчатском.
После самолет произвел посадку в штатном режиме. Лиса убежала за пределы аэропорта.
Дата: 2020/06/21 21:47
Раздел: Бывший СССР, Это Интересно
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