Жительница Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит обнаружила рак молочной железы, увидев фотографию со свадьбы. Об этом она написала в Facebook.

Невеста получила снимки с торжества и заметила большую шишку в области груди. На следующий день она обратилась к врачу, который диагностировал злокачественную опухоль.

Кирке-Смит призналась, что впервые заметила изменения в груди несколько лет назад, но тогда доктор поставил ей неправильный диагноз. «У меня скоро последний сеанс химиотерапии и двойная мастэктомия [операция по удалению молочной железы] в июле. Я думаю, что многого из этого можно было избежать», — пожаловалась новозеландка.

По ее мнению, заболевание было диагностирована неверно из-за статистики по опухолям в груди молодых женщин, большинство из которых оказываются доброкачественными. Кроме того, врач не должным образом провела биопсию ткани.

Кирке-Смит направила жалобу для изменения профессиональных стандартов врачей. В настоящее время она выздоравливает и чувствует себя прекрасно.

Minval.az