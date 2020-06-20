Далай-лама XIV призвал людей учиться работать со своими негативными эмоциями, используя многовековой опыт, зафиксированный в индийских религиозных трактатах.

«Как у нас есть гигиена тела, у нас должна быть гигиена эмоций», — цитирует «Спутник» Далай-ламу.

Он отметил, что о негативных эмоциях подробно расписано в древнеиндийских религиозных трактатах. Именно на работу с ними должно, по его мнению, направляться сознание вместе с умом человека.

Кроме того, он предложил включить этот вопрос в программу современного образования.

«К сожалению, сейчас образование уделяет внимание материальной стороне жизни, забывая про духовную», — сказал Далай-лама.

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