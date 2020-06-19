Отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, у которого ранее возникли осложнения на фоне коронавируса, идёт на поправку. Об этом заявил тренер Хавьер Мендес. Эту информацию подтвердил президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. По его словам, специалист пока не вставал с постели, однако в его состоянии наблюдается положительная динамика.

Спустя почти два месяца после госпитализации отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова появились первые позитивные новости о значительном улучшении его состояния. Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев подтвердил информацию о том, что лечение от коронавируса, которое тренер получал в одной из московских больниц, наконец дало свои плоды.

«Думаю, состояние здоровья Абдулманапа улучшается. Это хорошая новость. Не слышал, чтобы он уже вставал и ходил, но точно пришёл в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», — цитирует Гаджиева Sport24.

Сам действующий чемпион UFC в лёгком весе пока никак не прокомментировал состояние отца. Однако накануне о положительной динамике сообщил и его тренер Хавьер Мендес. Он общался с подопечным, который и поделился с ним радостными новостями.

«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идёт на поправку. И потом ещё мы общались с одним общим знакомым, который сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенёс. Я, конечно, переживаю, у меня даже слёзы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Minval.az