Итальянский футбольный клуб «Брешия» намерен подать в суд на нападающего команды Марио Балотелли и его агента Мино Райолу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Райола заявил, что Балотелли ни разу не был проверен в клубе на коронавирус. Сам Балотелли позднее подтвердил эту информацию.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, которую приводит «Газета.ру», в пятницу Балотелли в третий потребовал у президента клуба Массимо Челлино разрешить ему тренироваться в общей группе, а также официально уведомить его о выплате зарплаты за март. 6 июня итальянский журналист Николо Скира сообщил, что Челлино одобрил расторжение контракта с 29-летним форвардом (официально об этом будет объявлено позднее), между игроком и клубом существует конфликт, футболист не принимал участие в тренировках с момента их возобновления.

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