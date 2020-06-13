Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором показаны фрагменты его поединка с бывшим обладателем титулов в двух категориях Конором Макгрегором на UFC 229.

Нурмагомедов разместил видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram. На ней представлены фрагменты из его поединков с Элом Яквинтой и Конором Макгрегором.

Также российский боец сопроводил запись комментариями, в которых заявил, что лучше быть человеком, который делает, а не только говорит.

Minval.az