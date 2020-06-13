Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором показаны фрагменты его поединка с бывшим обладателем титулов в двух категориях Конором Макгрегором на UFC 229.

Нурмагомедов разместил видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram. На ней представлены фрагменты из его поединков с Элом Яквинтой и Конором Макгрегором.

Также российский боец сопроводил запись комментариями, в которых заявил, что лучше быть человеком, который делает, а не только говорит.

 

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Не говорите слишком много. Люди или делают или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Minval.az