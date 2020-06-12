«К сожалению, Гран-при Азербайджана Формулы-1 2020 отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19».

Об этом сообщает Бакинское городское кольцо (Baku City Circuit).

«Мы изучили все возможности но, несмотря на все наши усилия, мы поняли, что проведение гонки будет невозможно. Мы должны были принять это решение ради здоровья и безопасности народа Азербайджана, уважаемых болельщиков Формулы 1, а также сотрудников Формулы 1.

Владельцы билетов могут узнать о возврате билетов по этой ссылке: https://bit.ly/3gIwDPg.

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