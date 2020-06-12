Японская компания Sony показала итоговый дизайн консоли PlayStation 5 и представила игры для новой игровой приставки. Онлайн-презентация The Future of Gaming состоялась накануне.
Отметим, до этого был известен только внешний вид геймпада DualSense.
Так, консоль будет выполнена в двух вариациях − с дисководом и без дисковода, ее стоимость не уточняется. Также был представлен внешний вид пульта дистанционного управления, наушников и камеры.
Помимо дизайна консоли, компания представила внешний вид пульта дистанционного управления, наушников и камеры.
Японская компания Sony показала итоговый дизайн консоли PlayStation 5 и представила игры для новой игровой приставки. Онлайн-презентация The Future of Gaming состоялась 11 июня.
Отметим, до этого был известен только внешний вид геймпада DualSense.
Так, консоль будет выполнена в двух вариациях − с дисководом и без дисковода, ее стоимость не уточняется. Также был представлен внешний вид пульта дистанционного управления, наушников и камеры.
На онлайн-презентации, посвященной выходу Playstation 5, были представлены игры для новой игровой приставки, в числе которых Grand Theft Auto V, Gran Turismo 7, Hitman III и восьмая часть Resident Evil.