Японская компания Sony показала итоговый дизайн консоли PlayStation 5 и представила игры для новой игровой приставки. Онлайн-презентация The Future of Gaming состоялась накануне.

Отметим, до этого был известен только внешний вид геймпада DualSense.

Так, консоль будет выполнена в двух вариациях − с дисководом и без дисковода, ее стоимость не уточняется. Также был представлен внешний вид пульта дистанционного управления, наушников и камеры.

Помимо дизайна консоли, компания представила внешний вид пульта дистанционного управления, наушников и камеры.

Японская компания Sony показала итоговый дизайн консоли PlayStation 5 и представила игры для новой игровой приставки. Онлайн-презентация The Future of Gaming состоялась 11 июня.

Отметим, до этого был известен только внешний вид геймпада DualSense.

Так, консоль будет выполнена в двух вариациях − с дисководом и без дисковода, ее стоимость не уточняется. Также был представлен внешний вид пульта дистанционного управления, наушников и камеры.

На онлайн-презентации, посвященной выходу Playstation 5, были представлены игры для новой игровой приставки, в числе которых Grand Theft Auto V, Gran Turismo 7, Hitman III и восьмая часть Resident Evil.



Minval.az