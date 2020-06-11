Житель индийского штата Бихар — Ахтар Имам завещал половину своего состояния двум слонам, которые неоднократно спасали ему жизнь во время нападения злоумышленников, пишет «Корреспондент» со ссылкой на NDTV.

Имам много лет трудился в заповеднике, где содержатся слоны. Он также руководил некоммерческой организацией по защите этих животных.

Индиец рассказал, что слоны спасали ему жизнь не один раз.

«Однажды бандиты пытались меня убить. Тогда слоны спасли меня. Когда несколько людей с пистолетами пытались войти в мою комнату, слон предупредил меня, и я смог поднять тревогу», — подчеркнул Ахтар Имам.

Он решил завещать принадлежащую ему землю, которую оценивают в несколько десятков миллионов рупий. Завещание составлено на двух слонов — 15-летнего Моти и 20-летнего Рани.

Мужчина отметил, что слоны, в отличие от людей, верны. И он не хочет, чтобы после смерти его друзья-слоны осиротели.

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