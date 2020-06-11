Форвард «Милана» Златан Ибрагимович имеет натянутые отношения с исполнительным директором «россонери» Иваном Газидисом. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Sos Fanta.

Функционер не встречался с командой несколько месяцев, но на днях приехал на базу, дабы поговорить с футболистами о сокращении заработной платы. После этого шведский нападающий обронил фразу:

«Ты только сейчас появляешься? Этот Милан уже другой».

В прошлом месяце была информация о возможном уходе Златана из «Милана». На данный момент игрок восстанавливается после травмы.

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