Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА на июнь 2020 года.

Как сообщает «Азериспорт», с учетом отсутствия каких-либо матчей на уровне национальных команд, позиция сборной Азербайджана по футболу не претерпела изменений. «Милли» по-прежнему идет на 114-м месте, имея в активе 1177 очков.

Ближайшим преследователем все так же остается сборная Косово (1174), а на одну позицию впереди идет сборная Таиланда (1178).

Соперники «милли» по группе A Дивизиона C Лиги наций расположились в рейтинге следующим образом: Черногория – 64-е место (1365), Кипр – 95-е (1251) и Люксембург – 98-е (1236).

Десятка рейтинга выглядит так: Бельгия (1765), Франция (1733), Бразилия (1712), Англия (1661), Уругвай (1645), Хорватия (1642), Португалия (1639), Испания (1636), Аргентина (1623) и Колумбия (1622).

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