«Причина задержки подписания нового соглашения между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном связана с тем, что авиационный сектор и авиапромышленность находятся в государственной собственности».

Об этом заявил сегодня комиссар ЕС по соседству и расширению Оливер Вархейли в ответ на вопрос АПА на пресс-конференции после видеоконференции министров иностранных дел стран “Восточного партнерства”.

Он отметил, что в связи с пандемией COVID-19 работа по подписанию нового соглашения между ЕС и Азербайджаном временно приостановлена: «К сожалению, кризис приостановил работу в этой области, но, конечно, мы скоро возобновим нашу деятельность по этому вопросу».

О. Вархейли отметил, что условия ЕС в связи с упрощением визового режима с другими странами — участницами программы «Восточное партнерство» ясны, и если одна из стран обратится в связи с этим, ЕС займется данным вопросом: «Что касается упрощения визового режима или открытия границ с другими странами, я думаю, что наши условия ясны. Если к нам обратятся с таким предложением, то, конечно, мы займемся им».

Minval.az