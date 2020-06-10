Не имеющий поражений на профессиональном ринге Флойд Мейвезер составил собственный рейтинг лучших боксёров в истории, вне зависимости от категорий.

Свой вариант американец представил на шоу ESPN. Так, на первую строчку Мейвезер определил себя, следующие позиции отдал Роберто Дурану, Пернеллу Уитакеру, Хулио Сесару Чавесу и Мохаммеду Али.

О себе Мейвезер высказался в третьем лице: «Потратив меньше времени и проведя меньше поединков, он побил больше чемпионов мира, чем любой другой боксёр. У него самый высокий процент точных попаданий, а удары он пропускал реже других. Он был чемпионом мира на протяжении 18 лет, завоевав титулы в пяти весовых категориях».

А вот как боксёр объяснил низкую позицию Али: «Он был чемпионом только в одном дивизионе и по факту трижды проиграл Кену Нортону. Правда, Мохаммед отстаивал свои принципы в эпоху, когда афроамериканцы не могли постоять за своих».

Слова Мейезера привел RT со ссылкой на Mirror.

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