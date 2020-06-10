«Применение силы для завладения территорией неприемлемо согласно международному праву, и у всех государств есть обязательства не признавать сложившуюся в результате оккупации ситуацию и не оказывать содействия в продолжении этой ситуации».

Об этом в ходе выступления на внеочередном открытом онлайн-заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров иностранных дел, посвященного арабо-израильскому конфликту, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что Азербайджан поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, признавая Восточный Иерусалим столицей Палестинского государства.

«Азербайджан, чьи признанные на международном уровне территории около 30 лет находятся под оккупацией, полностью разделяет чувства палестинского народа и поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств и признания Восточного Иерусалима столицей Палестинского государства. Мы выражаем обеспокоенность возможными действиями, направленными на аннексию части западного берега реки Иордан. Стороны должны согласовать все действия, которые могут повлиять на процесс урегулирования. Поэтому мы призываем стороны воздержаться от шагов, способных нанести еще больший ущерб мирным переговорам и односторонних шагов, нарушающих международное право».

Minval.az