Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» расстался с форвардом Магайе Гейе.
Как передает «Азериспорт», контракт с французским нападающим расторгнут по обоюдному согласию. В этом сезоне Гейе сыграл в 28-и матчах и забил 8 голов.
Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» расстался с форвардом Магайе Гейе.
Как передает «Азериспорт», контракт с французским нападающим расторгнут по обоюдному согласию. В этом сезоне Гейе сыграл в 28-и матчах и забил 8 голов.
Дата: 2020/06/08 22:57
Раздел: Азербайджан, Спорт
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