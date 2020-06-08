Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» расстался с форвардом Магайе Гейе.

Как передает «Азериспорт», контракт с французским нападающим расторгнут по обоюдному согласию. В этом сезоне Гейе сыграл в 28-и матчах и забил 8 голов.

Minval.az