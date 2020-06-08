Вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном отложен до первого июля.

Об этом передает Комитет гражданской авиации Казахстана.

Напомним, ранее казахстанская сторона сообщала, что планирует в скором времени начать процесс возобновления авиарейсов с Азербайджаном.

Однако, как отметили в комитете, азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до первого июля 2020 года.

«В этой связи возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после указанной даты», — отмечается в сообщении.

Minval.az